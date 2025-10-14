В Казани не хватает водителей и дорожных рабочих

С 15 октября дорожные службы Казани переходят на зимний режим работы, для обеспечения которого не хватает как минимум 173 водителей и механизаторов, а также 64 дорожных рабочих. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

На данный момент в штате трудоустроено 489 водителей и механизаторов, а также 551 дорожный рабочий. С 1 ноября к работам присоединятся еще 81 водитель и 300 дорожных рабочих из организаций, специализирующихся на строительстве и ремонте дорог, однако дефицит персонала остается.

Ранее сообщалось, что водители входят в число наиболее востребованных специалистов в республике.

Анна Кайдалова