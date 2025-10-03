Для уборки тротуаров и очистки урн в Советском районе Казани наймут разнорабочих

В Казани привлекут дополнительную рабочую силу для благоустройства и содержания улично-дорожной сети в Советском районе, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Рабочие будут заниматься ручной уборкой тротуаров, сбором мусора вдоль дорог, очисткой урн и ливневых решеток, обработкой тротуаров противогололедными материалами, сколом наледи, погрузкой и вывозом отходов. Также им предстоит следить за чистотой остановочных павильонов, ограждений, подпорных стенок и других элементов уличного обустройства.

Для бесперебойного выполнения работ будут организованы две смены: с 7:00 до 16:00 и с 21:00 до 05:00. В каждой смене задействуют по 10 человек, таким образом в районе ежедневно будут работать 20 разнорабочих. Работы будут проводиться до 15 апреля 2026 года.

Наймом рабочих будет заниматься МУП Казани «Городские мосты», которое отвечает за содержание дорожной инфраструктуры и искусственных сооружений в районе. На услуги рабочих выделили 17,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что МУП Казани «Городские мосты» выделило 39 млн рублей на технику для содержания дорог в Советском районе Казани.

Анна Кайдалова