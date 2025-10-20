Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону за неделю произошло 56 пожаров, четверо человек погибли

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло 50 техногенных пожаров, на которых погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Спасателям удалось вытащить из огня 16 человек. Подразделения также привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 29 раз, удалось спасти 12 человек.

Кроме того, в регионе произошло шесть возгораний сухой растительности. На водных объектах региона происшествий не зафиксировали.

Константин Соловьев

