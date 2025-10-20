Первого замглавы Нефтеюганска заключили под стражу

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) суд поместил под стражу первого заместителя главы Нефтеюганска, который обвиняется в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первым заместителем главы Нефтеюганска является Павел Гусенков, ранее у него дома и на его рабочем месте прошли обыски. По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка.

Ирина Пичурина