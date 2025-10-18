В мэрии Нефтеюганска прошли обыски

В администрации Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) прошли обыски в связи с подозрением в превышении должностных полномочий первого вице-мэра Павла Гусенкова при продаже муниципального имущества, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источники, отметив, что следственные действия проходят и у него дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В мэрии на телефонные звонки не ответили. «Действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Администрация Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий»,— говорится в комментарии, размещенном в соцсетях от лица администрации Нефтеюганска. Отмечается, что «органы местного самоуправления работают в штатном режиме».

Первый заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков ранее служил в органах внутренних дел, работал в прокуратуре (возглавлял Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру), в бизнес-структурах. Согласно сайту мэрии, в администрации города он координирует и контролирует деятельность юридическо-правового управления, департамента по делам администрации, отдела записи актов гражданского состояния, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, отдела по обеспечению деятельности административной комиссии.

В апреле сообщалось, что СКР расследует уголовное дело в отношении должностных лиц муниципальных предприятий Нефтеюганска и двух предпринимателей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий группой лиц). По версии следствия, директор департамента муниципального имущества администрации Нефтеюганска Шамиль Майранов и гендиректор подконтрольной мэрии компании «Спецкоммунсервис» Максим Федоров без проведения торгов передали муниципальное имущество сети аптек АО «Фармация» двум местным предпринимателям.

Николай Яблонский