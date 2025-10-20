Спрос на промышленных роботов на Ставрополье вырос на 68% в 2025 году

Спрос на промышленных роботов на Ставрополье в 2025 году вырос на 68%, что стало самым значительным приростом инвестиций в промышленную автоматизацию среди регионов Северного Кавказа, пишет РБК Кавказ со ссылкой на коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елену Астафьеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бизнес республик СКФО в этом году в среднем увеличил спрос на промышленных роботов более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионах республики Северная Осетия – Алания и Дагестан рост спроса составил 64,2% и 61,5% соответственно. В Южном федеральном округе тоже отмечается высокая активность: Ростовская область увеличила спрос на роботов на 58,8%, Краснодарский край – на 57,9%.

Средний бюджет предприятий ЮФО и СКФО на внедрение робототехники в 2025 году варьируется от 3 до 10 млн рублей. Цена зависит от технических характеристик оборудования и страны-производителя, при этом импортные модели обходятся дороже из-за логистики и налогов. Основными покупателями промышленных роботов остаются производственные предприятия, пищевые заводы, а также логистические центры и склады.

Несмотря на динамичный рост, доля Южного федерального округа в общем объеме тендеров на промышленных роботов в России составляет лишь 6,7%, а Северо-Кавказского — 3,6%. Для сравнения, Центральный федеральный округ контролирует 36,9% всех закупок робототехники в стране. Эксперты связывают активное внедрение роботизации с необходимостью повышения производительности и дефицитом квалифицированных работников на предприятиях региона.

Станислав Маслаков