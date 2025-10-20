МВД снова объявило в розыск блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, снова объявлен в розыск в России. Это следует из базы МВД. Мужчина разыскивается по статье УК — по какой именно, не уточняется.

Сергей Косенко находится в розыске с 10 октября 2024 года. Против него возбудили дело о неисполнении обязанностей родителя (ст. 156 УК РФ) и покушении на причинение вреда здоровью несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 111 УК РФ). В январе суд заочно арестовал его на два месяца. В том же месяце его оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). Сам блогер утверждал, что бросал в снег куклу.