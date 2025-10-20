В отношении жителя Ревды, который махал ножом перед детьми, возбуждено дело

Центральный аппарат СКР запросил доклад по расследованию уголовного дела жителя Ревды (Свердловская область), который размахивал ножом перед детьми и угрожал сожительнице. Соответствующее видео появилось в социальных сетях, передает Следком.

Согласно информации Telegram-канала «Злой Екатеринбург», оба сожителя употребляют алкоголь и не работают, а шестеро детей живут в антисанитарных условиях, при этом младших детей практически не выпускают на улицу. Ранее мать оштрафовали за угрозы школьной учительнице, кроме того, сожители шумят и портят двери соседей.

Ирина Пичурина