Сегодня исполняется 60 лет полномочному представителю президента РФ в ЦФО Игорю Щеголеву

Игорь Щеголев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игорь Щеголев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко:

— Дорогой Игорь Олегович! Порой судьба русского интеллигента с юных лет ведет человека от испытания к испытанию, закаляя, определяет жизненную позицию. Думаю, так было и с Вами. Приезд в Москву после школы в далеком краю. В столице — ни кола ни двора. Первая победа — студент лучшего в мире Иняза. Через несколько лет еще один вуз — Вас как самого достойного послали в Лейпцигский университет. Изучили три языка. Еще один диплом. Приглашение в ТАСС. Здесь мы и встретились. Во всех делах по формированию агентства я чувствовал Ваше плечо, Игорь Олегович. Вы были одним из тех, кто отдал много сил, чтобы знаменитое агентство в те, девяностые годы, не ушло в небытие, не растеряло свой авторитет. За это отдельное Вам спасибо. В день рождения можно прямо сказать: именно порядочность, принципиальность, профессионализм определяли и впредь Ваши поступки. Это время как бы готовило Вас к трудным испытаниям. В том числе и властью. Но где бы Вы ни трудились, а это все-таки огромные по ответственности назначения — и в правительство, и в администрацию президента,— везде оставались добрым, верным товарищем, настоящим патриотом нашей страны. С днем рождения! Ваш В. Игнатенко.

Сегодня отмечает юбилей заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Тинатин Канделаки

Тина Канделаки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Тина Канделаки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ее поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Красивая, талантливая, мудрая и проницательная — такой вас знают и воспринимают друзья, коллеги и миллионы жителей России, для которых вы символ успеха, достигнутого упорным трудом и созиданием. Творить, быть всегда на острие внимания общества, понимать и предвидеть — эти черты, присущие немногим, определяют ваш успех руководителя, лидера общественного мнения, звезды телевидения. И неизменно за всем этим стоит неустанная работа, движение вперед вопреки невзгодам и обстоятельствам. Вы человек искренне любящий и понимающий Россию, верный нашей истории и ее идеалам. Ваши успехи и достижения разделяет ваша большая семья. Любящая супруга, заботливая мама, наставник, друг — вы всегда находите для близких время, слова и советы, определяете их путь в этом сложном мире. Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Творите, будьте счастливы и любимы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»