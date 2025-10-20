Двух жительниц Мурино задержали по подозрению в рекламе «наркшопа» в Петербурге

Полиция остановила двух жительниц Мурино по подозрению в вандализме при распространении информации о площадке по продаже запрещенных веществ. В их рюкзаках нашли аэрозольные баллончики и трафареты, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Злоумышленниц в возрасте 22 и 23 лет задержали у дома 6 по Мончегорской улице. По информации правоохранителей, жительницы Ленобласти с помощью баллончиков и трафаретов наносили на стены домов рекламу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Такие изображения появились на зданиях в центре Петербурга: на улицах Воскова, Малой Пушкарской и Большой Монетной.

В ходе допроса правонарушительницы признались, что за свою работу получили около 15 тыс. рублей. Денежные средства начислялись на криптокошелек после фотоотчета.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. Заказчиков рекламы устанавливают.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 1,5 кг мефедрона нашли в двух гаражах петербургского пенсионера.

Татьяна Титаева