Около 1,5 кг мефедрона нашли в двух гаражах петербургского пенсионера

Полиция изъяла около 1,5 кг мефедрона из двух гаражей в Санкт-Петербурге. По подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ задержан 72-летний житель Невского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В гараже на улице Кржижановского полиция нашла полимерный пакет с порошкообразным веществом массой 462 грамма. В арендованном гараже на улице Коллонтай обнаружили два пакета со схожим веществом, общей массой 933,8 грамма.

Экспертиза установила, что в пакетах был мефедрон. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Пенсионера арестовали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФСБ изъяла более 50 кг наркотиков у причастных к распространению веществ в Петербурге.

Татьяна Титаева