На Ямале за сезон отремонтировали более 170 км дорог

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершается сезон дорожных работ — за этот период в регионе отремонтировали более 170 км дорог в городах, поселках и на региональной трассе, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

В течение трех лет планируется реконструировать проблемный участок на трассе Коротчаево — Новый Уренгой, на 2026 год назначены работы, в рамках которых полностью будет заасфальтирована дорога Надым — Салехард. Уже более 70% дорог Ямала соответствует нормативам. «Работ, как всегда, много: сейчас верстаем план на следующие годы. Очень важно, чтобы обновлялась не только главная окружная трасса, но и приквартальные проезды, те улицы, по которым ямальцы ездят каждый день»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Он также подчеркнул, что важно модернизировать дорожную технику, при этом в последние годы во все муниципальные образования поступили сотни единиц техники, что позволяет лучше содержать дороги, в том числе в летний и зимний период.

Напомним, на дороге Коротчаево — Новый Уренгой работы начали в этом году: дорожники ремонтируют мосты, снимают старые плиты и строят 40 км дороги практически с нуля. На проблемы с проездом через этот участок часто жаловались жители.

Ирина Пичурина