«РИА Новости»: владелец «Листвяжной» получал зарплату больше 4 млн рублей

Основной владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, осужденный за гибель 51 человека при аварии в 2021 году, ежемесячно получал более 4 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Оклад Михаила Федяева составлял 937,1 тыс. рублей, надбавка — 555 тыс. рублей, а премия — 100%, сообщает агентство. С учетом всех надбавок и районного коэффициента его месячный доход достигал 4,1 млн рублей. Зарплата гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева была 3,5 млн рублей, а технического директора Антона Якутова — 1,5 млн рублей.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года. В момент аварии под землей находились 285 человек, из которых большинство удалось спасти. Однако в ходе поисковой операции погибли пять горноспасателей.

В марте Центральный районный суд Кемерово приговорил Михаила Федяева к 3,5 годам условно. Геннадий Алексеев получил 5 лет и 3 месяца колонии, Антон Якутов — 5 лет. Все трое обвинялись в злоупотреблении полномочиями, но свою вину не признали.