Ladoga будет продавать вино крымской винодельни Esse по всей России

Ladoga впервые за восемь лет заключила эксклюзивный контракт на дистрибуцию вин с крымской винодельней Esse, принадлежащей компании «Сатера». Ladoga получила право продавать их продукцию по всей территории России, за исключением Крыма и новых территорий.

Ежегодно планируется брать на реализацию не менее 500 тыс. бутылок. По оценке Ladoga, это позволит компании увеличить объем продаж тихих вин минимум на 50%. Контракт предусматривает отгрузки во все каналы сбыта, включая розницу, рестораны и собственные винотеки Ladoga.

Группа Ladoga — крупный производитель и дистрибутор алкоголя, основанный в 1995 году. Производственная площадка оснащена 8 линиями общей мощностью 10 млн дал в год, включая водку «Царская», виски Fowler’s, а также импортирует около 1,8 тыс. позиций.

С 2014 года «Сатера» является дистрибутором продукции Ladoga в Крыму. Директор компании «Сатера» Руслан Классов ожидает, что новое сотрудничество позволит сделать крымские вина доступнее по всей России.

Подробности — в материале «Ъ» «Скрепленное вино».