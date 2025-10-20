На севере Ростовской области в ДТП погибли два человека

На 44 км автодороги «ст. Мешковская – ст. Казанская» в ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта» и «МАЗ» погибли водитель и пассажир «Лады Гранты». Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Водитель «Лады Гранта», по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «МАЗом», перевозившим зерно. От сильного удара водитель и пассажир «Лады Гранты» погибли на месте происшествия.

По факту ДТП проводится расследование.

Наталья Белоштейн