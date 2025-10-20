При пожаре в хозпостройке в Тюмени погиб человек

В Тюмени во время пожара в хозяйственной постройке погиб человек, сообщили в МЧС Тюменской области. Пожар произошел прошедшей ночью по адресу ул. Ижевская, 27.

Сообщение о возгорании поступило пожарным сегодня после 1:00. Площадь пожара составила 20 кв. м, его тушили 12 человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Тюмени из-за неправильно выполненных работ загорелось административное строение. Огонь ликвидировали на площади 800 кв. м, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильных сварочных работ.

Ирина Пичурина