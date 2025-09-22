В Тюмени из-за неправильной сварки горело здание на площади 800 кв. м

21 сентября в Тюмени из-за неправильных работ загорелось административное строение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Около 16 часов 21 сентября пожарные получили сообщение о возгорании двухэтажного административного здания по адресу ул. Эрвье, 9, стр. 3. По данным сервиса 2ГИС, там располагаются кафе восточной кухни и автосервис.

Огонь ликвидировали на площади 800 кв. м, никто не пострадал. Предварительно установили, что пожар возник из-за неправильных сварочных работ.

Помимо этого, в Тюменской области за сутки произошло еще три техногенных пожара. В частности, около 16 часов на 29 километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда загорелся «КамАЗ», предположительно из-за короткого замыкания. Огонь устранили на площади 5 кв. м, пострадавших не было.

За сутки спасатели 8 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Еще три раза спасатели оказывали другую помощь населению.

Анна Капустина