Аэропорт Пулково обслужил за девять месяцев года около 16 млн пассажиров

За период с января по сентябрь текущего года петербургский аэропорт Пулково принял и отправил 15,9 млн пассажиров. Такие цифры по итогам девяти месяцев работы воздушной гавани в 2025-м назвали в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Из общего числа пассажиров 12,3 млн человек воспользовались внутренними рейсами. В свою очередь пассажиропоток на международных направлениях вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 млн человек.

Топ-5 внутренних направлений традиционно возглавили Москва, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Среди международных рейсов наиболее популярными у пассажиров оказались Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала ноября из Пулково запустят прямые рейсы в Каракас. В столицу Венесуэлы будут летать самолеты местной авиакомпании Conviasa.

Андрей Цедрик