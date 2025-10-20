В Екатеринбурге на 10 часов задержали рейс на Пхукет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов задержали отправление рейса авиакомпании Red Wings на Пхукет в Таиланде, следует из информации на онлайн-табло Кольцово.

Самолет по рейсу WZ-3045 должен был вылететь на Пхукет еще 19 октября в 22:25, но отправился сегодня в 8:23. По данным Уральской транспортной прокуратуры, задержка рейса связана с поздним прибытием воздушного судна.

«Авиакомпания вынужденно скорректировала расписание нескольких рейсов. В частности, рейса WZ3045 из Екатеринбурга в Пхукет. Авиакомпания заблаговременно предупредила пассажиров о новом времени вылета. В настоящее время самолет уже совершил вылет. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к причине задержки, безопасность – абсолютный приоритет авиакомпании»,— сообщили в Red Wings.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге рейс авиакомпании Azur Air спустя более чем сутки отправился в Анталью (Турция).

Ирина Пичурина