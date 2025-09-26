Самолет Azur Air спустя более чем сутки вылетел из Екатеринбурга в Анталью

В Екатеринбурге рейс ZF-837 авиакомпании Azur Air спустя более чем сутки отправился в Анталью (Турция), следует из информации онлайн-табло аэропорта Кольцово. Он отправился 26 сентября в 3:40.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Время отправления самолета переносилось не менее четырех раз, хотя вылететь в Турцию он должен был еще 25 сентября в 1:25. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, прибывших в аэропорт пассажиров размещали в гостиницах «Лайнер» и «Азимут». Позднее в Екатеринбург из Москвы отправили резервное воздушное судно, а прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту.

Напомним, накануне в Кольцово также задержали вылет самолета в Даламан (Турция).

Ирина Пичурина