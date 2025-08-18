Во дает Пас

Выборы президента Боливии, прошедшие 17 августа, закончились весьма неожиданно. Во-первых, они ушли на беспрецедентный для этой страны второй тур, а во-вторых, фаворитом гонки стал тот, кто по итогам опросов не входил даже в тройку лидеров,— правоцентрист Родриго Пас. Его соперником во втором туре станет считавшийся ранее главным претендентом на президентский пост Хорхе «Туто» Кирога. Таким образом, после 20 лет правления социалистов боливийцам предстоит выбрать между умеренным и радикальным креном вправо.

Фото: Freddy Barragan / AP Кандидат в президенты Боливии Родриго Пас

Фото: Freddy Barragan / AP

Подсчет более 91% голосов на президентских выборах (они проходили 17 августа одновременно с парламентскими) дал неожиданный расклад: большинство голосов — 32,8% — досталось сенатору-правоцентристу Родриго Пасу, второе место с 26,4% отошло правому политику Хорхе «Туто» Кироге, занимавшему в начале 2000-х пост президента. Владелец франшизы Burger King в Боливии миллиардер Самуэль Дория Медина, также представляющий правые силы, занял лишь третье место, хотя именно его считали фаворитом гонки.

Результаты представителей левых сил оказались скромны: кандидат от левого «Народного альянса» Андронико Родригес вышел лишь на четвертую позицию, а выдвиженец от партии власти «Движение к социализму» Эдуардо дель Кастильо набрал только 3,2% голосов, став шестым из восьми претендентов на высший пост.

Ситуация, когда ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов или хотя бы дотянуть до 40% поддержки, но опередив ближайшего конкурента на 10%, сделала второй тур выборов неизбежным. Это произошло впервые в истории Боливии. Второй тур состоится 19 октября.

Вторая особенность нынешних выборов состоит в том, что они подвели черту под 20-летним правлением в Боливии социалистов.

Если раньше казалось, что решающая борьба развернется между двумя правыми кандидатами, то теперь второй тур ставит избирателей перед выбором между умеренным сценарием и радикальным путем по примеру Аргентины.

Первый путь представляет Родриго Пас, баллотировавшийся от Христианско-демократической партии. Эксперты объясняют его успех продуманной кампанией в соцсетях, которую вел активист Эдман Лара, и опасениями части избирателей по поводу слишком резкой смены курса. Видео с призывами Паса бороться с коррупцией становились вирусными в TikTok, а его отказ допускать иностранные инвестиции в добычу лития (чего добивались правые) нашел понимание у умеренной части общества.

Кроме того, Пас — выходец из боливийского политического истеблишмента. Его отец, экс-президент Хайме Пас Самора (1989–1993), во времена военной диктатуры был сослан в Испанию, где и родился Родриго Пас. Политическую карьеру он начал в 2002 году, успел побывать мэром города Тариха на юге страны и лишь затем стал сенатором.

В случае победы он обещает децентрализацию управления, налоговые льготы и доступные кредиты, а также усиление экономической кооперации с другими странами Латинской Америки и США, с которыми «социалистическая» Боливия находилась в напряженных отношениях.

«Боливия призывает не только к смене правительства, но и к изменению политической системы. Это начало великой победы и великих преобразований»,— заявил Родриго Пас после победы в первом туре, призвав сторонников к «лобовой атаке на коррупцию» и изменениям в экономике, «чтобы она принадлежала народу, а не государству».

Его соперник, экс-президент Кирога (2001–2002), предлагает более радикальные меры — жесткое сокращение госрасходов и приватизацию госсектора.

Он также выступает за пересмотр отношений с традиционными партнерами в лице Ирана, Венесуэлы и Кубы и не исключает выхода из БРИКС, где Боливия имеет статус страны-партнера.

До второго тура 19 октября остается два месяца, и пока преимущество на стороне Паса, умеренность которого может привлечь часть электората левого фланга, не готового полностью отказаться от наследия социалистов.

При этом неэффективность старой модели управления признают все. Социалисты во главе с Эво Моралесом пришли к власти в 2005 году на волне сырьевого бума, и именно при них уровень жизни населения заметно вырос. Однако после того, как Боливия превратилась из экспортера энергоресурсов в их импортера, страна оказалась в глубочайшем за 40 лет экономическом кризисе. Кто бы ни занял пост президента по итогам второго тура, ему придется столкнуться с целым рядом вызовов — высокой инфляцией, нехваткой топлива и ростом безработицы, которые стремительно ухудшают положение 12-миллионного населения. От того, удастся ли новому лидеру стабилизировать ситуацию, зависит дальнейший курс страны, которая долгие годы оставалась ядром левых в Латинской Америке.

Вероника Вишнякова