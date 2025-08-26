Кандидат в президенты Боливии обещает разорвать крупные контракты с Россией

Кандидат в президенты Боливии Хорхе «Туто» Кирога пообещал отказаться от многомиллиардных контрактов с Россией и Китаем по добыче лития. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хорхе «Туто» Кирога

Фото: Claudia Morales / Reuters Хорхе «Туто» Кирога

Фото: Claudia Morales / Reuters

«Мы не признаем контракты (уходящего президента Луиса.— "Ъ") Арсе... Давайте остановим их, они не будут одобрены»,— сказал Хорхе «Туто» Кирога.

Кандидат в президенты добавил, что в случае победы на октябрьских выборах он проведет серьезную перестановку в альянсах Боливии. В первом туре, прошедшем 17 августа, он набрал 26,4%. Господин Кирога занял второе место, уступив сенатору-правоцентристу Родриго Пасу (32,8%). Второй тур пройдет 19 октября.