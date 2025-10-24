Диму Пуршева ждут в Москве в ноябре

17 октября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю восьмилетнего Димы Пуршева из Троицка («Так хочется в школу», Алексей Каменский). У мальчика несовершенный Летом у Димы сломалось левое бедро, раздвижной штифт в нем погнулся. Чтобы кость срослась правильно, мальчику нужно заменить штифт. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Родители Димы благодарят всех за помощь. Спасибо, друзья!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дима Пуршев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Дима Пуршев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 17 октября 11267 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Удмуртия», «Тверь», «Кубань» и еще 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 60 компаний исчерпывающе помогли 78 детям, собрано 47 706 652 руб.