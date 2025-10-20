В первый класс

Новый терминал международного аэропорта «Казань» (МАК) должны ввести в эксплуатацию в 2026 году. Как выяснил «Ъ», новое здание аэровокзала займется только внутренними рейсами, тогда как построенный к Универсиаде-2013 терминал 1А полностью переведут на международные авиалинии и обслуживание бизнес-пассажиров. Выйти на полную загрузку нового аэровокзала можно за 3–5 лет, но для этого отечественным авиакомпаниям должно быть на чем летать, считают эксперты.

Рендер третьего терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая.

Фото: Telegram-канал ГК «Ак Таш»

Фото: Telegram-канал ГК «Ак Таш»

В Международном аэропорту «Казань» имени Г. Тукая ведется строительство нового терминала, рассчитанного на обслуживание 6 млн пассажиров. Данную работу нужно закончить уже в будущем году, сообщил 17 октября в ходе своего ежегодного послания раис Татарстана Рустам Минниханов. Напомним, строительство нового терминала МАК с рабочим названием «Терминал 3» стартовало в августе 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд руб. Площадь терминала составит 31,9 тыс. кв. м — это будет трехэтажное здание с 4 телетрапами, у которого будет построена парковка на 675 мест.

Новый терминал МАК будет обслуживать только внутренние авиалинии, а терминалы 1 и 1А — только международные, рассказал источник «Ъ» в казанском аэропорту. Отдельно стоящий Терминал 2, который сегодня обслуживает в том числе привилегированных клиентов банков, продолжит работу как терминал для приема и отправки официальных делегаций. Бизнес-лаунж для частных клиентов переедет в терминал 3 после его открытия. «Там появится новый зал ожидания повышенной комфортности для пассажиров с оригинальным названием. Обсуждаются несколько вариантов, окончательное решение на сегодняшний день пока не принято», — рассказали в аэропорту.

Терминал 1 казанского аэропорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С учетом довольно-таки значительного увеличения населения Казани за счет приезжих перевозчики могли бы освоить новую пропускную способность аэропорта очень быстро — за три-пять лет, считает председатель совета директоров ГК «Тулпар» Азат Хаким.

«Но уверенно прогнозировать это сейчас сложно, потому что, по сути, не на чем летать — нет самолетов. Особенно для местных воздушных линий. Внутрирегиональные перевозки на Боингах и на Эйрбасах не построишь. Даже если, дай Бог, наладится выпуск и Суперджетов и МС-21, их пока не делают в должном количестве. Единственный вариант, если начнут покупать китайские машины», — рассуждает господин Хаким.

По его мнению, запуск нового терминала позволит сделать перелеты в МАК более комфортными для пассажиров. «Как бывший директор аэропорта скажу, что в терминале 1А слабое место — это зона выдачи багажа. Кроме того, неудобно сделаны залы ожидания вылета. Не знаю, учли ли это в проекте нового терминала. Если учли, то удобство и качество обслуживания в Казани повысятся», — отмечает собеседник «Ъ».

Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая. Терминал 1А

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На сегодняшний день из международного аэропорта Казань выполняются рейсы по 83 направлениям, включая 51 внутреннее и 32 международных. Плановая пропускная способность действующих терминалов 1 и 1А составляет 2,5 млн пассажиров в год. Однако воздушная гавань Казани обслуживает сейчас намного больше — по итогам 2024 года 5,7 млн человек. Из-за этого и на фоне связанных со специальной военной операцией (СВО) сложностей в авиасообщении в работе МАК случаются сбои, приводящие к очередям и недовольству клиентов.

Напомним, 16 сентября в зоне прилета международных рейсов казанского аэропорта образовались многочасовые очереди к паспортному контролю. В пресс-службе воздушной гавани «Ъ» сообщили, что предельная загруженность международного сектора была вызвана прилетом нескольких рейсов значительно позднее расписания. «В международном секторе одновременно оказалось большее количество пассажиров, чем должно было быть по расписанию. Аэропорт задействовал все свои мощности. Работали все без исключения паспортные кабинки. Персонал наземных служб также был дополнительно усилен», — рассказал тогда руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Казань» имени Г. Тукая (МАК) Адель Гатауллин.

По данным источников «Ъ», в тот день в Казани одновременно приземлились три больших борта, включая чартерный Boeing 777 на почти 500 пассажиров из Анталии. «Действительно виноваты инфраструктурные ограничения аэропорта. Он построен 13 лет назад, когда мы принимали 1,7 млн пассажиров в год. В прошлом году приняли 5,4 млн человек, то есть вдвое больше. В этом году ожидаем столько же. При этом предельная пропускная способность сейчас — 2,5 млн человек. Поэтому и строим новый терминал», — рассказал источник «Ъ» в МАК.

Самолеты на летном поле Международного аэропорта Казань имени Г. М. Тукая.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

После завершения строительства терминала 3 аэропорт на пределе загруженности сможет обслуживать более 10 млн пассажиров в год. В результате Казань может перейти из третьего сразу в первый класс аэропортов, принимающих от 10 до 15 млн пассажиров в год. Однако для этого столице Татарстана необходимо обеспечить интенсивную полетную программу.

Аэропорт Казань Казанский аэропорт на нынешнем месте и в нынешнем виде открыт в 1979 году после выноса со старого места в черте города в Советском районе, где существовал с 1930-х гг. Выручка АО «Международный аэропорт Казань» за 2024 год составила 6,5 млрд руб., показав рост на 20,56%. Себестоимость продаж увеличилась на 19,7% до 3,179 млрд руб. При этом чистая прибыль МАК превысила 3 млрд руб., что на треть больше уровня 2023 года. Активы аэропорта на 31 декабря 2024 года — 14 159 млн руб., рост на 18% за год.

Тем временем в июне в расположенном в 160 км от Казани Чебоксарах завершили комплексную модернизацию аэровокзального комплекса международного аэропорта, введя в эксплуатацию обновленную зону прилета. Это заключительный этап реконструкции, начатой в августе 2021 года. В результате комплексной модернизации общая площадь аэровокзала увеличилась в 3,3 раза, вдвое выросла пропускная способность.

В сентябре был открыт новый терминал аэропорта в расположенной в 150 км от Казани Йошкар-Оле. Общий объем финансирования по строительству объекта составил 1,7 млрд руб. Общая площадь застройки нового терминала — около 204 тыс. кв. м, в том числе 6 тыс. кв. м самого здания. Согласно технико-экономическим показателям, годовой объем пассажирских перевозок к 2034 году может составить более 200 тыс. пассажиров в год, что почти в 10 раз больше, чем было в 2022 году.

Впрочем, в Казани конкуренции с аэропортами других городов не боятся.

«Работают аэровокзальные комплексы в Бегишево, Йошкар-Оле, Чебоксарах. Это нормально и дает больше выбора пассажирам. Можно лететь одним рейсом из дома в неудобное время или дату, а можно посмотреть Казань и улететь любимой авиакомпанией с комфортным графиком перелетов, — говорит собеседник «Ъ» в казанском аэропорту. — Долгое время основную конкуренцию в регионе нам создавала Уфа, которой мы проигрывали по пассажиропотоку. Но уже три года лидируем».

Основная конкуренция аэропорта Казани — это Уфа и Самара. «Уфа выигрывала тем, что у них прямой нефтекеросинопровод от завода до аэропорта был двадцать километров, и у них цена топлива всегда была меньше, чем у нас и в других аэропортах. Поэтому многие транзитные перевозчики предпочитали Уфу. В Самаре же в свое время неплохо работала таможня и пограничный контроль. Вот поэтому очень многие перевозчики и граждане СНГ выбирали именно Самару. Насколько сейчас это все актуально, я не знаю», — говорит Азат Хаким. — «Но такие города и аэропорты, как Чебоксары, Бугульма, Йошкар-Ола и все остальные, не способны создать серьезную конкуренцию Казани, потому что маршрутная сетка просто несопоставима. И плюс еще сейчас сделали дороги, особенно трассу М-12. Мало где есть такие удобные дороги, которые обеспечивают доступность аэропорта жителям других регионов».

