Большие очереди в аэропорту Казани объяснили задержкой рейсов

Большие очереди в международном секторе аэропорта Казани на паспортном контроле объяснили задержкой авиарейсов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба казанского аэропорта.

«Аэропорт задействовал все свои мощности. Работали все без исключения паспортные кабины. Персонал наземных служб также был дополнительно усилен», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани заявили, что 16 сентября предельная загруженность аэропорта произошла из-за того, что несколько рейсов прилетели значительно позже, чем планировалось. Из-за этого пассажиров оказалось больше, чем должно быть по расписанию. Пресс-служба аэропорта не уточнила, задержкой каких именно рейсов была вызвана очередь.

Ранее в социальной сети распространилось видео, на котором огромная очередь прилетевших стоит в аэропорту Казани.

Марк Халитов