FT: Трамп во время встречи с Зеленским призвал его принять условия России

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия России для завершения конфликта, предупредив о возможности уничтожения Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, господин Трамп настаивал на передаче России всего Донбасса и отказал Украине в поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Источники FT сообщают, что американский президент заявил Владимиру Зеленскому о необходимости сделки, иначе его страну «уничтожат».

Как сообщает FT, уступка остатков Донбасса для Киева неприемлема, и Владимир Зеленский покинул встречу «крайне негативно» настроенным.

Ранее Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. По словам господина Трампа, госсекретарь США Макро Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров уже начали готовиться к грядущим переговорам.