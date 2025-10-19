Теннисист Медведев выиграл первый титул впервые с 2021 года в Казахстане

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 14-ю строчку в мировом рейтинге, одержал свою первую победу под руководством новой тренерской команды (впервые с 2021 года). Он стал чемпионом турнира ATP-250 в Алма-Ате, обыграв в финальном матче француза Корентена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Ранее Медведев завершил восьмилетнее сотрудничество с французским наставником Жилем Сервара. В его нынешний штаб вошли: швед Томас Юханссон и южноафриканец Рохан Гетцке.

Победа стала 21-м титулом в карьере 29-летнего Даниила Медведева. Теннисист получит 200 рейтинговых очков ATP, однако его позиция в мировом рейтинге не изменится.