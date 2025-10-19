У Даниила Медведева затеплилась казахская надежда

В финале Almaty Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1 млн, россиянин Даниил Медведев в трех партиях сломил сопротивление француза Корантена Муте. 21-й титул, завоеванный бывшим лидером мировой классификации, стал для него первым с мая 2023 года. Триумф в Казахстане позволил Медведеву закрепиться на 14-м месте в рейтинге АТР и сохранить теоретические шансы на попадание в Турин на итоговый турнир года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Даниил Медведев

Фото: Go Nakamura / Reuters Теннисист Даниил Медведев

Фото: Go Nakamura / Reuters

Сравнительно небольшой, но хорошо организованный турнир в Алматы начинался для нынешней 14-й ракетки мира Даниила Медведева очень непросто. Дойдя неделей ранее до полуфинала на «мастерсе» в Шанхае, где игроков третировали экстремальные погодные условия, он прилетел в Казахстан простуженным и уже через четверть часа завершил первую тренировку. Вылечиться до конца Медведеву пока не удалось, хотя в Алматы его состояние постепенно улучшалось. Во всяком случае, вступив в борьбу в четверг со второго круга, он в двух сетах обыграл австралийца Адама Уолтона (76-й в мире) и венгра Фабиана Марожана (52-й), а в полуфинале в трех сетах справился с австралийцем Джеймсом Даквортом (138-й).

В другой, верхней половине сетки фаворитом считался прошлогодний чемпион Карен Хачанов, который на этот раз зачехлил ракетку уже после своего стартового раунда, проиграв немцу Яну Леннарду Штруффу. В финале же соперником Медведева стал 26-летний француз Корантен Муте (41-й в мире), который в своих четырех предыдущих матчах не отдал ни одного сета. Не выделяясь высоким ростом, этот теннисист прекрасно перемещается по корту и обладает великолепным чувством мяча, позволяющим ему нивелировать недостаток мощи.

Практически каждая встреча с участием Муте, часто использующего подкрутки, подрезки и выходы к сетке после подачи, получается очень зрелищной. И финал в Алматы исключением не стал.

Соперники выдали с десяток марафонских розыгрышей, по ходу которых каждому приходилось работать на износ. Сделав брейк в первом же гейме, Муте не сумел удержать преимущество, отдав свою подачу в восьмом и двенадцатом геймах. В начале второй партии Медведев тоже отставал, в шестом гейме ему удалось восстановить равновесие, но Муте сразу снова вышел вперед, доведя дело до третьего сета.

Могло показаться, что его кульминацией станет четвертый гейм на подаче француза, по ходу которого семь раз было «ровно». Порой между розыгрышами соперники с трудом переводили дыхание. Тогда Муте все-таки не дал Медведеву сделать брейк, однако в восьмом гейме россиянин, используя в том числе ошибки соперника, добился своего, после чего четко удержал свою подачу. В итоге — 7:5, 4:6, 6:3 за 2 часа 36 минут. Прервав серию из шести проигранных финалов, Медведев наконец завоевал свой 21-й за карьеру и первый с мая 2023 года титул. Более того, пока он сохраняет теоретические шансы сыграть в Турине на итоговом турнире Nitto ATP Finals, хотя попасть туда будет крайне сложно. По очкам, набранным с начала года, Медведев идет 13-м, отставая от первой восьмерки на 900 с лишним баллов.

Тем временем в Китае завершился Ningbo Open — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1 млн.

Там в финале Елена Рыбакина из Казахстана со счетом 3:6, 6:0, 6:2 справилась с россиянкой Екатериной Александровой, которая во второй партии и начале третьей отдала девять геймов подряд. Завоевав в феврале в Линце пятый титул за карьеру, она затем в августе уступила финал в Монтеррее, а в сентябре — в Сеуле. Тем не менее вследствие стабильных результатов, показанных по ходу сезона, Александрова впервые завершит год в топ-10.

Рыбакиной же второй в этом году и десятый за карьеру титул позволил вплотную приблизиться к главной осенней цели —попаданию в Эр-Рияд на ноябрьский итоговый турнир WTA Finals. На восьмую, последнюю вакантную путевку в Саудовскую Аравию кроме нее также претендует россиянка Мирра Андреева, которая следующую неделю пропускает. Рыбакина же «посеяна» второй на турнире категории 500 в Токио. Там ей требуется выйти в полуфинал, то есть выиграть два матча. В первом из них ее соперницей будет канадка Лейла Фернандес (22-я в мире), которая в воскресенье выиграла турнир категории 250 в Токио, или гречанка Мария Саккари (54-я).

Евгений Федяков