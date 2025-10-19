Суд арестовал петербурженку, бросившую ребенка в коляске на Московском проспекте

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Шпаковской. Петербурженку обвиняют по ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к преступлению и покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Яна Шпаковская в зале суда

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, рано утром 17 октября Шпаковская оставила свою малолетнюю дочь 2025 года рождения на территории контейнерной мусорной площадки возле жилых домов на Московском проспекте. Коляску с находящимся в ней ребенком позднее обнаружил местный житель, который и вызвал полицию.

Накануне, 18 октября, гражданка была задержана, ей предъявили обвинение. Шпаковская заявила, что не желала зла своему ребенку и убивать его не хотела. Просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд тем не менее отправил ее в СИЗО на срок до 15 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании этой женщины. Во время допроса в Следственном комитете она заявила, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей и общего стресса. Известно, что 35-летнюю петербурженку уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Андрей Цедрик