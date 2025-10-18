Задержана петербурженка, бросившая коляску с ребенком у мусорного контейнера

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после обнаружения около мусорных контейнеров в Московском районе коляски с младенцем. Подозреваемая задержана.

Как уточнили в региональном ГСУ СК России, в ходе расследования было установлено, что ребенка на улице оставила 35-летняя мать, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Коляску с ребенком накануне, 17 октября, возле жилых домов на Московском проспекте нашел местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает, отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Прежде «Ъ-СПб» писал о похожем случае, когда пьяная мать оставила коляску с полугодовалым ребенком в парадной на улице Михайлова.

Андрей Цедрик