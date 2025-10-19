Ростов вошел в РФ в топ-5 по срокам окупаемости ипотеки за счет аренды

Ростов-на-Дону занял четвертое место в рейтинге городов России с самой высокой скоростью окупаемости ипотечных кредитов за счет арендных платежей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи».

Представители компании оценили в мегаполисах РФ срок погашения ипотеки за счет арендных платежей, когда заемные средства составляют лишь 30% от стоимости жилья. Для расчета была взята средняя ставка аренды однокомнатной квартиры и средняя стоимость квартиры площадью 35 кв. м.

В итоге, первое место занял Екатеринбург: срок выплаты ипотеки на однокомнатную квартиру, приобретенную на описанных выше условиях и предоставленной в аренду, составляет 5,6 года. Второе место у Челябинска — 5,8 года. Третье — у Новосибирск (6,1 года). Четвертое место в рейтинге поделили Ростов-на-Дону и Пермь (7,2 года). Пятое место у Волгограда (7,5 года). Ниже следуют: Краснодар (7,6 года), Самара (7,9), Красноярск (8 лет), Нижний Новгород (8,4 года), Омск (8,5), Воронеж (9,4), Уфа (11,6), Москва и Казань (по 11,9 года), Санкт-Петербург (13,5 года).

«В целом по России при ставке 20% срок выплаты составляет 7,6 года, если ставку по кредиту позже снизить до 18%, срок сократится до 6,8 года, а в случае снижения ставки по ипотеке до 10% — срок уменьшится до пяти лет. Такое удешевление возможно, так как рефинансировать кредит можно неоднократно», — разъясняется в материале издания.

Ефим Мартов