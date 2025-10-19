Принц Эндрю просил полицию найти компромат на обвинявшую его в изнасиловании

Младший брат короля Карла III принц Эндрю просил полицию и одного из самых высокопоставленных помощников Елизаветы II найти информацию, порочащую имя Вирджинии Джуффре, пишет Daily Mail.

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В распоряжении газеты оказалось письмо принца от 2011 года, которое он послал заместителю пресс-секретаря королевы Эду Перкинсу. В нем он признался, что попросил одного из офицеров службы охраны королевской семьи найти компромат на Вирджинию Джуффре. Принц передал телохранителю ее личные данные — дату рождения и номер социального страхования, добавив, что «у нее, кажется, есть судимость в США». Выполнил ли офицер просьбу принца Эндрю, неизвестно.

Письмо Эду Перкинсу было написано всего за несколько часов до того, как Daily Mail опубликовала снимки принца с несовершеннолетней Джуффре. Та впоследствии обвинила принца в принуждении к сексу в период с 2000 по 2002 год. На тот момент госпожа Джуффре была несовершеннолетней. В 2022 году стороны достигли внесудебного соглашения.

Вирджиния Джуффре покончила с собой в апреле этого года.

Принц Эндрю еще в 2011 году отказался от должности торгового представителя Великобритании, а в 2019 году сложил с себя все королевские обязанности. В 2022 году его лишили воинских званий и королевских привилегий на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. А на этой неделе он принял решение отказаться от всех своих титулов, включая титул герцога Йоркского. При этом он по-прежнему отрицает все обвинения.

