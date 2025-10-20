Конкурентная борьба с беспределом

Значимость США и Китая как экспортных рынков для ЕС будет постепенно снижаться на фоне торговой политики Штатов и накопленных проблем КНР, следует из аналитической записки экспертов Bruegel. Заменить торговых партнеров Европе при этом будет непросто: поиск сопоставимого платежеспособного спроса потребует времени и вложений. Среди потенциально перспективных направлений аналитики называют Индию и страны союза МЕРКОСУР. Интересно, что с учетом общей торговой неопределенности конкурентным преимуществом Евросоюза при расширении присутствия на этих и других рынках может стать как раз стабильность европейской торговой политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Terry Chea / AP Фото: Terry Chea / AP

На крупнейших торговых партнеров Евросоюза — США и Китай — будет приходиться все меньшая доля европейского экспорта, предполагают эксперты аналитического центра Bruegel. Это связано в том числе с тарифной политикой Дональда Трампа. Ставка на собственное производство и «стратегическую самодостаточность» даже при благоприятном развитии событий «сыграет» не сразу, пошлины же могут усложнить адаптацию экономики Штатов к новым правилам игры — во время «переходного периода» потребление, вероятно, продемонстрирует спад. Сжиматься, по прогнозам аналитиков, будет и внутренний спрос КНР. С учетом кризиса на рынке недвижимости, демографических тенденций (см. “Ъ” от 25 июня) и торгового противостояния с США властям КНР придется прикладывать все больше сил для его стимулирования. Впрочем, даже при оперативной отдаче уже развернутые и запланированные меры обеспечат лишь устойчивость потребления, но не его рост.

В Bruegel полагают, что снижение спроса со стороны Пекина и Вашингтона может оказаться чувствительным для ЕС.

Среднесрочно сильнее других от снижения экспорта пострадают Германия, Италия, Франция и Дания, где сосредоточены ключевые производства автомобилей и фармацевтической продукции — товаров, которые активно поставляются в США и Китай.

Впрочем, несмотря на важность этих рынков сбыта для ЕС, вклад поставок на них в рост европейского экспорта в последние пять лет был незначительным, следует из обзора. Перспективы поставок из года в год были увязаны не столько с США и КНР, сколько с широким кругом менее крупных партнеров — определяющим в этом смысле было именно совокупное влияние торговли с каждым из них. Поэтому и возможности дальнейшей диверсификации экспорта ЕС аналитики называют «широкими»: в перспективе ближайших лет европейские поставки могут вырасти в том числе в страны, пострадавшие от политики господина Трампа,— например, Индию и государства МЕРКОСУР. Среди сложностей при этом останется поиск платежеспособного спроса, сопоставимого с американским и китайским,— это, поясним, критически важно в том числе для наращивания отгрузок высокотехнологичной продукции.

Переориентация европейских поставок, по всей видимости, будет медленной (например, по сравнению с Китаем, см. “Ъ” от 14 октября), что подтверждается поступающими данными. Так, например, в августе (более свежие данные будут представлены позже) экспорт товаров из ЕС составил €183,6 млрд, что на 6,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года: спад при этом ожидаемо демонстрировали поставки в США и Китай — без компенсирующего расширения отгрузок в других направлениях.

Отметим, что некоторая «неповоротливость» европейской экономики и ее медленная адаптация к меняющимся условиям — плата за предсказуемость торговой политики. Между тем с учетом общей неопределенности именно стабильность и прозрачность правил игры может стать конкурентным преимуществом ЕС при выходе на новые рынки и расширении присутствия на старых.

Кристина Боровикова