«Аль-Джазира»: более 50 палестинцев погибли в Газе после прекращения огня

Как минимум 51 человек погиб в секторе Газа в результате действий армии Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня. Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на медиков.

По словам собеседников телеканала, еще 150 человек в анклаве пострадали.

Армия обороны Израиля заявила, что палестинское движение «Хамас» 19 октября атаковало израильских военнослужащих в районе Рафаха на юге Газы. Израиль начал наносить ответные удары, обвинив движение в нарушении режима прекращения огня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ армии «действовать решительно против террористических объектов "Хамаса" в секторе Газа». Палестинское движение заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту в Рафахе и не нарушало режим прекращения огня.

Мирное соглашение между Израилем и «Хамасом» начало действовать 10 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», палестинское движение отвергло обвинения.