В Ростове 55% горожан положительно относятся ко Дню отца

В Ростове-на-Дону 55% его жителей положительно относятся ко Дню отца, который в России отмечается в третье воскресенье октября. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты собственного опроса.

По данным аналитиков сервиса, большинство опрошенных ростовчан уверено, что День отца (в 2025 году — 19 октября) «поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье. Создает баланс с Днем матери, подчеркивая ценность обоих родителей. Дает повод выразить благодарность и внимание, что укрепляет семейные связи».

30% опрошенных выразили нейтральное отношение к празднику, а негативное – только 4%. Затруднились с ответом или впервые услышали о празднике 11% респондентов.

Кроме того, опрос показал, что к новому празднику положительно относятся 52% мужчин и 58% женщин, а нейтрально — 28% и 32% соответственно. Иследователи отметили любопытную деталь: больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (61% от общего количества опрошенных ростовчан).

Ефим Мартов