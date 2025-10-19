«Зенит» разгромил «Сочи» благодаря двум пенальти в гостевом матче 12-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) одержал победу в гостях над ФК «Сочи». Игра, состоявшаяся на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Первый гол в составе «Зенита» на счету казахского защитника Нуралы Алипа — он отличился на 12-й минуте встречи. Во втором тайме на 54-й минуте счет с пенальти удвоил Густаво Мантуан. За четыре минуты до финального свистка точку в игре поставил Андрей Мостовой, также отличившийся с 11-метрового. Еще один гол петербуржцев, который забил Вендел, был отменен из-за нарушения правил.

После сыгранного матча на счету «Зенита» теперь 23 очка. Он вплотную приблизился к ЦСКА, который идет в таблице третьим. Следующую встречу петербургская команда проведет 26 октября — на «Газпром Арене» против московского «Динамо».

Подробнее о прошедшем матче — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик