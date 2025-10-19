На строительство станции переливания крови в Купчино выделят 7,9 млрд рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по строительству станции переливания крови в муниципальном округе Балканский во Фрунзенском районе города. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 7,9 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, новую станцию переливания крови предполагается построить на улице Олеко Дундича, земельный участок 10В. Здание должно быть пятиэтажным, с подвальным этажом. На территории комплекса предусматривается размещение КПП, контейнерной площадки для мобильного комплекса заготовки крови, хозяйственно-бытовых и технических помещений, а также гаража на девять автомобилей.

Сроки окончания строительно-монтажных работ, включая подписание акта приемки объекта, определены концом апреля 2028 года.

Заявки на конкурс принимаются до 5 ноября 2025 года. Итоги планируется подвести 10 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории предприятия «Предпортовый» на юге Петербурга намерены возвести амбулаторно-поликлиническое учреждение за 3 млрд рублей.

Андрей Цедрик