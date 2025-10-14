На строительство поликлиники на юге Петербурга потратят 3 млрд рублей

На участке 41 территории предприятия «Предпортовый» возведут амбулаторно-поликлиническое учреждение. На строительство здания выделили чуть более 3 млрд рублей, следует из опубликованной закупки.

Заказчик в лице ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ожидает, что исполнитель возведет четырехэтажный объект. В подвале должны разместить технические и вспомогательные помещения для обслуживания здания, гардеробы персонала, а также подземный паркинг на 16 м/м. На первом этаже появятся входные группы взрослого и детского отделений, отделение травматологии-ортопедии, женская консультация и отделение лечебной физкультуры с малым и лечебно-плавательным бассейнами. Этажом выше будут работать женская консультация, отделение лучевой диагностики, лечебно-профилактическое подразделение, кабинет лечебной физкультуры и физиотерапевтический кабинет, а также консультативно-диагностическое отделение.

На оставшихся двух этажах будут расположены хирургический кабинет, терапевтическое отделение, стоматологический кабинет, отделение реабилитационного лечения, кабинет функциональной диагностики, а также администрация.

К строительству поликлиники приступят весной 2026 года. Работы должны завершить к концу 2027-го.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реконструкцию клинической больницы Святителя Луки проведут за 3 млрд рублей.

Татьяна Титаева