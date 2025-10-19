За сутки над Белгородской областью уничтожили 42 беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью ликвидировали 42 беспилотника за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Силы «Орлан» суммарно уничтожили 28 БПЛА. Из них с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали 21 FPV-дрон, с помощью стрелкового оружия — пять дронов. Еще два FPV-дрона с помощью РЭБ подавили совместными усилиями подразделения «Орлан» и бойцов самообороны. Подразделения «БАРС-Белгород» с помощью радиоэлектронной борьбы подавили 14 беспилотников.

Дроны ликвидировали в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Борисовском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Сегодня в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили над Россией 45 беспилотников, Белгородской области не было в отчете ведомства. В Оренбургской области из-за удара БПЛА загорелся газовый завод, сообщал губернатор Евгений Солнцев. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь писал, что в результате падения обломков в Чертковском районе загорелся камыш.