За ночь над территорией России сбиты 45 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 23:00 мск 18 октября до 7:00 мск 19 октября силы ПВО сбили 45 беспилотников над территорией 12 регионов.

Как уточнило ведомство, 12 БПЛА уничтожены над Самарской областью, 11 — над Саратовской. По пять беспилотников сбиты над Ростовской и Воронежской областями, три — над Крымом, по два — над Брянской и Липецкой областями, по одному – над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

В Оренбургской области в результате удара БПЛА загорелся один из цехов газзавода, сообщал губернатор Евгений Солнцев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь писал, что из-за падения обломков в Чертковском районе загорелся камыш.

Работу приостанавливали аэропорты Уфы, Оренбурга, Волгограда, Саратова, Самары и Калуги.