В Ростове пройдет юбилейный международный конкурс и фестиваль «Мир джаза»

С 14 по 24 ноября в Ростове-на-Дону будет проходить юбилейный XX Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза». Об этом сообщил оргкомитет мероприятия. Здесь уточнили, что организаторами музыкального форума выступают Ростовский колледж искусств и Фонд Игоря Бутмана, при поддержке Минкульта РФ и министерства культуры Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Пашин Фото: Евгений Пашин

Как рассказали в оргкомитете, фестивальная программа включает концерты в Таганроге (14 ноября) и в Азове (16-го). В конкурсной программе — мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшны, на которых музыканты продемонстрируют умение импровизировать и взаимодействовать с различными по составу ансамблями. До 1 ноября молодые исполнители могут подать заявки на участие в одной из 11 номинаций: саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, бас-гитара, контрабас и ударные инструменты. Конкурсные прослушивания состоятся в Ростове-на-Дону 20-22 ноября. Заключительный гала-концерт звезд джаза и победителей конкурса будет 23 ноября в Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького. В роли хедлайнеров концерта выступят саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Традиционно состав жюри конкурса возглавляет народный артист России Игорь Бутман. Вместе с ним оценивать мастерство исполнителей будут художественный руководитель конкурса Адам Терацуян, народный артист России, композитор Даниил Крамер, саксофонист, композитор и аранжировщик Олег Остапчук, джазовый обозреватель и главный редактор издания «Джаз.Ру» Кирилл Мошков и завкафедрой эстрадно-джазовой музыки РГК им. С. В. Рахманинова, гитарист Андрей Бердников.

Идея музыкального форума «Мир джаза» возникла у заслуженного деятеля искусств России Кима Назаретова — основателя джазового образования в Ростове-на-Дону. В апреле 1990 года на базе Ростовского училища искусств состоялся первый Всероссийский конкурс молодых джазовых исполнителей. Начиная с 2011 года конкурс получил статус международного и стал ежегодным. За годы существования конкурса его лауреатами были Олег Аккуратов, Евгений Побожий, Алекс Сипягин, Борис Козлов, Дмитрий и Александр Бриль, Павел Овчинников и др. исполнители, ставшие впоследствии звездами российского и мирового джаза.

Владимир Андреев