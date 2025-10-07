Плывем на восток

По итогам сентября Россия экспортировала 17,1 млн тонн угля, что стало минимальным месячным показателем с апреля. На снижение поставок повлияли межсезонье и сформированные в Китае запасы перед праздниками. В октябре часть импортеров могут начать готовиться к зимнему сезону и перейти к более активным закупкам, но существенного роста поставок из России в этом году аналитики не прогнозируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам сентября российский экспорт угля снизился на 5% относительно августа, до 17,1 млн тонн, что стало минимальным месячным показателем с апреля, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Относительно сентября 2024 года поставки выросли на 22%. По итогам девяти месяцев 2025 года объем экспорта угля из РФ составил около 152,6 млн тонн, следует из данных ЦЦИ. За аналогичный период 2024 года аналитики оценивали отгрузки в 147 млн тонн — таким образом, год к году экспорт вырос на 3,8%.

Как отмечают в ЦЦИ, основной объем экспорта пришелся на порты Дальнего Востока, тогда как поставки через западные направления и пограничные переходы оставались на низких уровнях. Экспортеры, продолжают аналитики, концентрируются на восточных маршрутах из-за более выгодных цен, превышающих котировки в западных портах на $7–20 за тонну, высокого спроса со стороны Южной Кореи и Китая, улучшения логистики на сети ОАО РЖД и расширения БАМа.

Крупнейшими покупателями российского угля в сентябре остались Китай, увеличивший закупки на 3% месяц к месяцу, до 7,8 млн тонн, Южная Корея с 2,7 млн тонн и Турция, нарастившая импорт на 3% за месяц, до 1,2 млн тонн. При этом к прошлому году объем поставок в эту страну вырос на 36%, следует из данных ЦЦИ.

По данным NEFT Research, за последнюю неделю сентября энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на килограмм в портах Дальнего Востока подорожал на 1,6%, до $69,5 за тонну (FOB), котировки угля калорийностью 6000 ккал на Балтике снизились на 1,1%, до $61,3 за тонну. Коксующийся уголь на условиях FOB Дальний Восток дорожал на 3%, до $157,1 за тонну, на базисе FOB Финский залив — на 4,1%, до $131,1 за тонну.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко говорит, что в Китае в первые семь дней октября под воздействием национального праздника и «золотой недели» промышленное производство замедляется, а логистика и порты работают в ограниченном режиме. После 8–10 октября, рассказывает он, предприятия возвращаются к работе, резко растет нагрузка на энергосистему, особенно в северных и восточных провинциях, увеличивается потребление электроэнергии и тепла — и электростанции начинают активно использовать запасы угля. Во второй половине месяца, добавляет Кирилл Лысенко, начинается плановое пополнение резервов на зиму, что создает дополнительный спрос на уголь, включая импортный.

В ЦЦИ в четвертом квартале глобальных изменений к показателям сентября в части объемов российского экспорта угля и цен не ожидают. «Сезонно спрос может поддержать пополнение запасов перед зимним периодом ближе к концу года, однако валютный курс и стоимость логистических затрат остаются сдерживающим фактором роста экспортных объемов. В октябре на цены на энергетический уголь скорее будет оказывать давление период межсезонья»,— прогнозирует директор ЦЦИ Евгений Грачев.

Для российских поставщиков ситуация продолжит усугубляться вынужденными дисконтами, что делает реальную цену реализации еще ниже и бьет по рентабельности, добавляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Кроме того, по его словам, преимущество восточных направлений нивелируется предельными загрузками железнодорожных подходов к портам и растущая стоимость логистики создает ценовой барьер для увеличения отгрузок. Основным сценарием, считает аналитик, остается стагнация или умеренное снижение экспорта под давлением затратной логистики и неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

Но не все настроены пессимистично. Так, эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов полагает, что в четвертом квартале 2025 года объемы экспорта останутся выше прошлогодних, но чуть-чуть не дотянут до уровня 2023 года. «Рубль немного ослаб, но все равно остался довольно крепким. Поскольку котировки даже после летнего восстановления остаются крайне низкими, скорее стоит ожидать небольшого роста цен, чем дальнейшего падения»,— говорит он.

Полина Трифонова