WSJ: Вашингтон увеличит число встреч с Москвой перед саммитом в Будапеште

Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стороны проведут больше предварительных встреч, чем перед саммитом на Аляске 15 августа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Делегацию США будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио, а не специальный посланник американского президента Стив Уиткофф, сообщили собеседники издания. По их словам, европейские и украинские политики положительно восприняли эту новость.

16 октября после разговора с Владимиром Путиным президент США объявил, что договорился с российским коллегой о переговорах в Будапеште. Дональд Трамп также заявил, что его госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров уже занимаются подготовкой к саммиту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что переговоры могут состояться в ближайшие недели.