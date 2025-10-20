В Краснодаре завершили демонтаж правой стороны Тургеневского моста

В Краснодаре завершили демонтаж правой части Тургеневского моста. Все работы ведутся круглосуточно, на объекте задействованы 115 человек и 15 единиц техники, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Строители отремонтировали опоры и ригели, провели абразивно-струйную очистку металлических и бетонных конструкций. На 10 пролетах установили балки и залили выравнивающий слой. Сейчас специалисты выполняют заливку консолей, монтаж карнизных блоков и устройство наплавляемой гидроизоляции.

Завершается восстановление дефектных плит пролетного строения и строительство ливневой канализации. На пролетах №15, №18, №19 идет вязка арматуры.

Параллельно ведется ремонт лестничного схода со стороны Адыгеи, армирование консольной части и устройство деформационных швов. На пролетах №6–9 выполняется очистка и грунтовка металлических конструкций, а также восстановление дефектных поверхностей.

Капитальный ремонт Тургеневского моста планировали начать в 2024 году. Проект подготовили в 2022 году и оценили в 500 млн руб., однако в мае того же года проектно-сметную документацию и стоимость скорректировали.

Тургеневскому мосту в 2025 году исполняется 40 лет. За указанный период объект не подвергался капитальному ремонту, что вызывало многочисленные жалобы автомобилистов. В администрации Краснодара сообщали, что во время ремонта сооружение не будет полностью закрыто для движения — планируется поочередное перекрытие каждой из сторон моста.

Как писал «Ъ-Кубань», капитальный ремонт Тургеневского моста должен завершиться до 21 сентября 2026 года. По контракту компания «Основа» из Новороссийска заменит мостовое полотно и частично балки пролетного строения. Также предусмотрен локальный ремонт опор, тротуаров и лестничных сходов со стороны Краснодара. Общий объем инвестиций в проект составит 1,25 млрд руб.

Нурий Бзасежев