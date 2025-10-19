Два лазурных автобуса столкнулись на Савушкина, трое пассажиров госпитализированы
Полиция проводит проверку обстоятельств столкновения рейсовых автобусов в Приморском районе Петербурга. Дорожное происшествие с пострадавшими произошло утром 19 октября около дома 128 по улице Савушкина.
Фото: Telegram-канал «Мегаполис / ДТП и ЧП / Санкт-Петербург»
Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 08:00 на остановке общественного транспорта не смогли разъехаться два пассажирских автобуса. По данным очевидцев, водителю маршрута № 101 не удалось вовремя затормозить, и он въехал в стоящий на остановке автобус маршрута № 120.
В результате ДТП троих пассажиров госпитализировали с различными травмами. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что водителя автобуса № 147 отправили в колонию на полтора года за ДТП со смертельным исходом на Варшавской улице.