Водителя автобуса №147 отправили в колонию на полтора года за ДТП на Варшавской

Московский районный суд отправил водителя автобуса Гюльмета Гюльмагомедова в колонию-поселению на полтора года за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель автобуса, снесший автобусную остановку на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Тогда погибла 77-летняя петербурженка.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Ленобласти Водитель автобуса, снесший автобусную остановку на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Тогда погибла 77-летняя петербурженка.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Ленобласти

По версии суда и следствия, днем 28 февраля 2025 года Гюльмагомедов следовал на автобусе «МАЗ» по маршруту №147. На пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы он решил повернуть налево, не удостовервшись в безопасности маневра.

В итоге автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями и снес остановку общественного транспорта, где стояла 77-летняя петербурженка. Пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Гюльмагомедов полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, подчеркнув, что остановить «МАЗ» не было возможности. От возмещения вреда водитель не отказывался.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 15 октября у дома 8 по Гатчинскому шоссе полиция задержала 29-летнего водителя автомобиля каршеринга, скрывшегося с места ДТП. Молодой человек в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

Андрей Маркелов