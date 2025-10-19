Глава СКР затребовал результаты проверки по факту драки донских школьников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки в связи с массовой дракой школьников в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным комитета, в социальных медиа прошла информация о том, что в селе Средний Егорлык на территории школы подростки устроили массовую драку. В результате, двое участников потасовки получили травмы и были госпитализированы.

«По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что глава СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Ефим Мартов