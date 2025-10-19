WP: Уиткофф на встрече требовал у Зеленского пойти на уступки в ДНР
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с украинской делегацией требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на уступки России по территории ДНР. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Стив Уиткофф
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Господин Уиткофф на встрече делегаций Украины и США подчеркивал, что население Донецкой народной республики в основном говорит на русском языке, сообщили источники издания.
Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошли 17 октября в Вашингтоне. Источники The Washington Post также сообщили, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой требовал полной передачи территории ДНР под контроль РФ. По словам собеседников газеты, в обмен на это российский президент готов отказаться от территорий Запорожской и Херсонской областей.