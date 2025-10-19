Реки и каналы Петербурга закроют для движения маломерных судов с 5 ноября

Комитет по транспорту подготовил проект распоряжения о закрытии водных путей Санкт-Петербурга для движения судов и водных объектов для плавания на маломерных судах. Ограничения в этом году предполагается внести с полуночи 5 ноября. Соответствующий документ появился на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Как уточняется в проекте распоряжения, оно не будет распространяться на суда, которые используются в рамках мероприятий по обеспечению контроля за безопасностью судоходства, задействованы в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, обеспечивают общественный порядок, а также на маломерные рыбопромысловые суда.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрия Ваньчкова.

«Ъ-СПб» писал, что в этом сезоне навигация по рекам и каналам Петербурга официально стартовала 7 апреля — согласно соответствующему распоряжению Смольного. При этом фактически перевозить туристов речным транспортом в городе начали еще неделей ранее.

