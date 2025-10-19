Израиль получил тела еще двух погибших заложников

Палестинское движение «Хамас» через Красный Крест передало Израилю останки еще двух заложников. В секторе Газа остаются тела еще 16 тел погибших израильских пленных.

«Два гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил ЦАХАЛа и сотрудников госбезопасности недавно пересекли границу Израиля и направляются в Национальный институт судебной медицины, где пройдет процедура опознания»,— написано в сообщении Армии обороны Израиля.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что КПП «Рафах» на юге сектора Газа будет закрыт до тех пор, пока «Хамас» не вернет тела всех погибших заложников. Движение утверждает, что решение нарушает условия мирного соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль недосчитался тел».